Visite découverte des parties cachées : côté sud de la galerie puis courette et côté ouest de la galerie, par Guillaume Roquefort, archéologue – Serge Vaucelle, historien et Cathy Chambon.

Réservation et pass sanitaire obligatoire – 10 personnes par visite

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T15:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:30:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

