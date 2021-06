Sérignan Musée Régional d'Art Contemporain Occitanie/Pyrénées-Méditerranée Hérault, Sérignan Visite découverte des oeuvres extérieures : « Le Mrac, un musée à ciel ouvert » Musée Régional d’Art Contemporain Occitanie/Pyrénées-Méditerranée Sérignan Catégories d’évènement: Hérault

Sérignan

Visite découverte des oeuvres extérieures : « Le Mrac, un musée à ciel ouvert » Musée Régional d’Art Contemporain Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, 21 août 2021-21 août 2021, Sérignan. Visite découverte des oeuvres extérieures : « Le Mrac, un musée à ciel ouvert »

Musée Régional d’Art Contemporain Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, le samedi 21 août à 17:00

L’immersion dans le monde de l’art contemporain et dans la collection du Mrac Occitanie commence dès le parvis du musée. Nous vous invitons à découvrir un ensemble d’œuvres qui l’entoure : celles des artistes Erró, Daniel Buren, Bruno Peinado, Peter Stämpfli et Peter Downsbrough. Découvrez-les lors d’une visite en compagnie d’une médiatrice.

Gratuit

Visite découverte des oeuvres extérieures Musée Régional d’Art Contemporain Occitanie/Pyrénées-Méditerranée 146 Avenue de la Plage, 34410 Sérignan Sérignan Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-21T17:00:00 2021-08-21T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Sérignan Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée Régional d'Art Contemporain Occitanie/Pyrénées-Méditerranée Adresse 146 Avenue de la Plage, 34410 Sérignan Ville Sérignan lieuville Musée Régional d'Art Contemporain Occitanie/Pyrénées-Méditerranée Sérignan