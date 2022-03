Visite découverte des jardins Renaissance du Rocher-Portail Château et jardins du Rocher Portail Catégorie d’évènement: Ille-et-Vilaine

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Château et jardins du Rocher Portail Découverte des jardins Renaissance composés d’un parterre seigneurial, d’un bois aménagé et d’un potager clos, classés MH. Ils ont été reconstitués suite aux recherches archéologiques et historiques. Château et jardins du Rocher Portail Le Rocher Portail, Maen Roch 35460 Saint-Brice-en-Coglès Saint-Brice-en-Coglès Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T14:30:00 2022-06-03T18:30:00;2022-06-05T14:30:00 2022-06-05T18:30:00

