Pyrénées-Atlantiques

du samedi 5 juin au dimanche 6 juin

Création d’une visite guidée des 5 différents jardins qui ornent le parc du château de Laàs. Accompagné d’un guide, vous découvrirez les secrets des différents types de jardins paysagers au fil des âges.

Dans un parc de 12 ha, plusieurs jardins paysagers vous invitent à une agréable balade. Notamment un jardin à la française avec des topiaires sculptées, un jardin à l’italienne et son panorama sur les Pyrénées, une bambouseraie sur les bords du Gave, ou encore un parc à l’anglaise dans lequel a été aménagé un arboretum afin d’apprendre à reconnaître les Arbres Remarquables du parc. Pour compléter cet ensemble, un verger conservatoire regroupe plus de 1 200 plants d’arbres fruitiers anciens.

Visites guidées de 25 personnes maximum. Tarif adulte : 10€ / Tarif réduit et -18ans : 8€ / Tarif enfant (4-12 ans) : 6€.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T10:00:00 2021-06-05T18:00:00;2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T18:00:00

Lieu Les jardins et le verger conservatoire du château de Laàs Adresse Château de Laàs, 64390 Laàs, Pyrénées-Atlantiques, Nouvelle-Aquitaine