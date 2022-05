Visite découverte des jardins Jardins du château de Fougères-sur-Bièvre Le Controis-en-Sologne Catégories d’évènement: Le Controis-en-Sologne

Jardins du château de Fougères-sur-Bièvre, le samedi 4 juin à 14:30 Visite comprise dans le droit d’entrée du monument : 6 euros adulte, gratuit moins de 26 ans

Suivez l’un de nos médiateurs pour une visite thématique sur les jardins. L’occasion également de sensibiliser les visiteurs sur les enjeux environnementaux. Jardins du château de Fougères-sur-Bièvre 1 rue Henri Goyer 41120 Fougères-sur-Bièvre Le Controis-en-Sologne Fougères-sur-Bièvre Loir-et-Cher

2022-06-04T14:30:00 2022-06-04T16:00:00

