Visite découverte des Jardins Herbarium et Fruticetum Les jardins de la Baie de Somme: herbarium,fruticetum,rues fleuries Saint-Valery-sur-Somme Catégories d’évènement: Saint-Valery-sur-Somme

Somme

Visite découverte des Jardins Herbarium et Fruticetum Les jardins de la Baie de Somme: herbarium,fruticetum,rues fleuries, 3 juin 2022, Saint-Valery-sur-Somme. Visite découverte des Jardins Herbarium et Fruticetum

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Les jardins de la Baie de Somme: herbarium, fruticetum, rues fleuries

Visite découverte libre ou commentée sur rendez-vous des jardins “_Herbarium et Fruticetum_” de Saint-Valery-sur-Somme. L’Herbarium, jardin botanique situé sur les hauteurs des remparts de la cité médiévale, s’inspire de l’ancien jardin des religieurses de l’hôpital. Aromatiques, potagères, médicinales, teinctoriales, textiles, une très grandes diversité de plantes se cotoient en harmonie. Plus bas le verger contemporain, le Fruticetum offre une lecture nouvelle du jardin du Moyen-Age, il est aussi jardin de repos et de bien-être.

entrée adulte 10€, gratuit pour les étudiants, les enfants et handicapés

Visite découverte des jardins Herbarium, jardin botanique aromatiques et médicinales et Fruticetum, verger contemporain. Les jardins de la Baie de Somme: herbarium,fruticetum,rues fleuries 36 rue Brandt 80230 Saint-Valéry sur Somme, Somme, Hauts-de-France Saint-Valery-sur-Somme Somme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:30:00;2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:30:00;2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Valery-sur-Somme, Somme Autres Lieu Les jardins de la Baie de Somme: herbarium,fruticetum,rues fleuries Adresse 36 rue Brandt 80230 Saint-Valéry sur Somme, Somme, Hauts-de-France Ville Saint-Valery-sur-Somme lieuville Les jardins de la Baie de Somme: herbarium,fruticetum,rues fleuries Saint-Valery-sur-Somme Departement Somme

Les jardins de la Baie de Somme: herbarium,fruticetum,rues fleuries Saint-Valery-sur-Somme Somme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-valery-sur-somme/

Visite découverte des Jardins Herbarium et Fruticetum Les jardins de la Baie de Somme: herbarium,fruticetum,rues fleuries 2022-06-03 was last modified: by Visite découverte des Jardins Herbarium et Fruticetum Les jardins de la Baie de Somme: herbarium,fruticetum,rues fleuries Les jardins de la Baie de Somme: herbarium,fruticetum,rues fleuries 3 juin 2022 fruticetum Les jardins de la Baie de Somme: herbarium rues fleuries Saint-Valery-sur-Somme Saint-Valery-sur-Somme

Saint-Valery-sur-Somme Somme