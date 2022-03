Visite découverte des Jardins Fertiles et Citoyens de l’association Le Mat Drôme Les jardins partagés de l’oasis Rigaud Valence Catégories d’évènement: Drôme

Les jardins partagés de l’oasis Rigaud, le samedi 4 juin à 10:00

Nous vous accueillerons Samedi 4 juin 2021 de 10h à 18h au jardin de l’Oasis Rigaud, pour découvrir nos jardins partagés situés sur les hauts de Valence. Au programme, des ateliers pour petits et grands : – Visite de notre parcelle de démonstration et échanges sur les pratiques écologiques aux jardins – Atelier : Comment aider nos amis les animaux aux jardins à faire face aux changements climatiques ? – Exposition photos – Conférence surprise Au fil des jardins… à vélo Visites guidées de tous nos jardins

Visite de notre parcelle de démonstration, conférence surprise, exposition photos et ateliers pour les petits et grands seront de la partie Les jardins partagés de l’oasis Rigaud Rue Reynaldo Hahn, Valence, Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes Valence Drôme

