le vendredi 3 juin à 14:30

Favoriser la biodiversité à l’école maternelle Château de Bollwiller, label approfondissement développemement durable. Visite des jardins et plantations par des élèves et l’enseignante. Lecture de l’exposition “17 objectifs pour sauver le monde”. Un cadeau végétal sera remis à chaque visiteur.

entrée libre

Visite des jardins des contes et des plantations d’arbres et d’arbustes fruitiers; de l’exposition “17 objectifs développement durable pour changer le monde”. Jardins de l’école maternelle Château 2 Avenue du Château 68540 Bollwiller Bollwiller Haut-Rhin

2022-06-03T14:30:00 2022-06-03T17:30:00

