Visite découverte des jardins du Petit Prince Les jardins du Petit Prince Ressons-le-Long Catégories d’évènement: Aisne

Ressons-le-Long

Visite découverte des jardins du Petit Prince Les jardins du Petit Prince, 3 juin 2022, Ressons-le-Long. Visite découverte des jardins du Petit Prince

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Les jardins du Petit Prince

Ces jardins sur le thème de l’œuvre de Saint-Exupéry, amènent le promeneur à (re)découvrir ce roman philosophique. Des aires d’observations facilitent la découverte de cet espace naturel. Ces jardins sur le thème de l’œuvre de Saint-Exupéry, amènent le promeneur à (re)découvrir ce roman philosophique. Des aires d’observations facilitent la découverte de cet espace naturel. Les jardins du Petit Prince ressons le long Ressons-le-Long Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T08:00:00 2022-06-03T20:00:00;2022-06-04T08:00:00 2022-06-04T20:00:00;2022-06-05T08:00:00 2022-06-05T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Ressons-le-Long Autres Lieu Les jardins du Petit Prince Adresse ressons le long Ville Ressons-le-Long lieuville Les jardins du Petit Prince Ressons-le-Long Departement Aisne

Les jardins du Petit Prince Ressons-le-Long Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ressons-le-long/

Visite découverte des jardins du Petit Prince Les jardins du Petit Prince 2022-06-03 was last modified: by Visite découverte des jardins du Petit Prince Les jardins du Petit Prince Les jardins du Petit Prince 3 juin 2022 Les jardins du Petit Prince Ressons-le-Long Ressons-le-Long

Ressons-le-Long Aisne