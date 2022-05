Visite découverte des jardins du lavoir de la montagne Les jardins du lavoir de la montagne Ressons-le-Long Catégories d’évènement: Aisne

Le lavoir de la montagne dit de la Grue est le plus important du village. Il date de 1876 et se trouve au-dessus de l’église romane classée eu titre des Monuments Historiques sous l’imposante ferme fortifiée de la Montagne qui domine le village. Les jardins récemment créés se composent essentiellement avec des plantes d’eau.

Gratuit

Autour du lavoir de la Montagne existaient autrefois des jardins accompagnant la cascade d’eau vive. A ainsi émergé la volonté de recréer cette ambiance naturelle où plusieurs sens sont sollicités. Les jardins du lavoir de la montagne ressons le long Ressons-le-Long Aisne

2022-06-03 to 2022-06-05, 08:00-19:00

