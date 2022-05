Visite découverte des jardins du Domaine de Sengresse Domaine de Sengresse, 3 juin 2022, Souprosse.

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Domaine de Sengresse

Entourant une maison de maître du XVIIe siècle, le parc arboré et fleuri à l’anglaise. Ayant beaucoup souffert de la tempête de 2009, la nature reprend peu à peu ses droits. Haie de rosiers grimpants, hortensias, magnolias, petit potager, massif de plantes et deux pergolas recouvertes de glycines complètent la visite. En passant au milieu du jardin des couleurs vous pourrez découvrir les oeuvres de la vitrailliste Leslie Varela. De somptueux “tableaux d’extérieur” qui captent et diffusent la lumière, sur le thème de la vie dans la nature et du jardinage. Cette beauté extérieure invite à poursuivre la visite à l’étage de l’ancienne grange, rénovée avec goût en spacieuse salle d’exposition estivale. Une très surprenante sélection d’œuvres d’artistes peintres, sculpteurs et joaillier créateur. Incontournable !

Entrée libre aux horaires d’ouverture indiqués. Pour des informations ou possibilités de visites de groupe hors plages horaires fixes veuillez contacter le Domaine de Sengresse.

Un parc arboré et fleuri à l’anglaise entoure une maison de maître du XVIIe siècle.

Domaine de Sengresse 544 Route de Gouts, 40250, Souprosse, Landes, Nouvelle-Aquitaine Souprosse Landes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T12:30:00;2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:30:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:30:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00