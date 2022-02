Visite découverte des jardins du Domaine de la Mouissone Domaine de la Mouissone Grasse Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Grasse

Visite découverte des jardins du Domaine de la Mouissone Domaine de la Mouissone, 3 juin 2022, Grasse. Visite découverte des jardins du Domaine de la Mouissone

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Domaine de la Mouissone

Afin de correspondre au thème choisi cette année, les commentaires de la visite porteront sur les réponses que nous proposons compte tenu des changements climatiques observés.

Entrée payante pour les adultes: 12€. Entrée libre pour les mineurs accompagnés. Des chaussures confortables sont vivement conseillées.

Nous proposons une visite guidée du Domaine. La visite dure approximativement 2 heures. Domaine de la Mouissone 79 chemin St-Christophe 06130 Grasse Grasse Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T09:00:00 2022-06-03T12:00:00;2022-06-03T13:00:00 2022-06-03T16:00:00;2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T13:00:00 2022-06-04T16:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T13:00:00 2022-06-05T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Grasse Autres Lieu Domaine de la Mouissone Adresse 79 chemin St-Christophe 06130 Grasse Ville Grasse lieuville Domaine de la Mouissone Grasse Departement Alpes-Maritimes

Domaine de la Mouissone Grasse Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grasse/

Visite découverte des jardins du Domaine de la Mouissone Domaine de la Mouissone 2022-06-03 was last modified: by Visite découverte des jardins du Domaine de la Mouissone Domaine de la Mouissone Domaine de la Mouissone 3 juin 2022 Domaine de la Mouissone Grasse grasse

Grasse Alpes-Maritimes