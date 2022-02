Visite découverte des jardins du Couvent des Annonciades Célestes de Joinville Jardins du Couvent des Annonciades Célestes, 4 juin 2022, Joinville.

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Jardins du Couvent des Annonciades Célestes

Longtemps abandonnés, les jardins du Couvent des Annonciades Célestes retrouvent progressivement lisibilité et vie depuis 2019. On y trouve notamment un oratoire, un vivier et, prochainement, la restitution du cloître disparu de manière végétale. L’occasion de découvrir des jardins conçus du XVIe au XVIIIe siècle, modifiés aux XIXe et XXe siècles et qui puisent dans leur histoire pour retrouver leur lustre. Visite guidée des jardins le samedi et le dimanche.

Les jardins sont gratuits lors de “Rendez-vous aux jardins” mais l’accès à la visite intérieure reste payante (5 euros par personne) durant cette manifestation.

Visite guidée des jardins en cours de restauration.

Jardins du Couvent des Annonciades Célestes 22, avenue Irma Masson 52300 Joinville Joinville Haute-Marne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T17:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T17:00:00