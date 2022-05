Visite découverte des jardins des drogues et des plantes médicinales du Cloître des Récollets à Metz Cloître des Récollets Metz Catégories d’évènement: Metz

Moselle

Visite découverte des jardins des drogues et des plantes médicinales du Cloître des Récollets à Metz Cloître des Récollets, 3 juin 2022, Metz. Visite découverte des jardins des drogues et des plantes médicinales du Cloître des Récollets à Metz

du vendredi 3 juin au samedi 4 juin à Cloître des Récollets

* **Jardin des Plantes toxiques** Présentation d’une quarantaine de plantes toxiques qui servent de matière première à la pharmacie pour la préparation de médicaments. Poisons à fortes doses, elles contiennent des substances qui, à faibles doses, deviendront des médicaments prescrits par les médecins. * **Jardin des Plantes médicinales** – 89 espèces classées en fonction de leurs indications thérapeutiques traditionnelles validées par le Ministère de la Santé (Afssaps). Il renoue avec sa vocation initiale : la culture des plantes dont se servaient les moines pour soigner les maladies. Jadis appelé _jardin des simples_, il rassemble des plantes non toxiques utilisables par tous pour leurs propriétés thérapeutiques reconnues après étude scientifique en laboratoire.

Visites commentées sur inscription pour les écoles le vendredi 3 juin au tarif préférentiel de 50 € par classe – Visite libre et gratuite le samedi 4 juin pour le grand public

Visite dédiée au public scolaire, vendredi, et visite libre et gratuite pour tout public, samedi. Cloître des Récollets 1, rue des Récollets, Metz, Moselle, Grand Est Metz Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T09:30:00 2022-06-03T12:30:00;2022-06-03T14:30:00 2022-06-03T15:00:00;2022-06-03T16:00:00 2022-06-03T17:30:00;2022-06-04T09:30:00 2022-06-04T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Metz, Moselle Autres Lieu Cloître des Récollets Adresse 1, rue des Récollets, Metz, Moselle, Grand Est Ville Metz lieuville Cloître des Récollets Metz Departement Moselle

Cloître des Récollets Metz Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/metz/

Visite découverte des jardins des drogues et des plantes médicinales du Cloître des Récollets à Metz Cloître des Récollets 2022-06-03 was last modified: by Visite découverte des jardins des drogues et des plantes médicinales du Cloître des Récollets à Metz Cloître des Récollets Cloître des Récollets 3 juin 2022 Cloître des Récollets Metz Metz

Metz Moselle