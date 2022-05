Visite découverte des Jardins d’Ellysse Les jardins d’Ellysse Ézanville Catégories d’évènement: Ézanville

Val-d'Oise

Visite découverte des Jardins d'Ellysse

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Les jardins d'Ellysse



Les Jardins d’Ellysse est un jardin privé de paysagiste. Travaillé dans un esprit naturel, sans arrosage automatique, avec des pratiques simples de gestion des sols et de choix des espèces, il présente un ensemble des plantes choisies et installées pour leur esthétisme et leurs qualités d’adaptation. Une partie de végétaux est disponible à la vente lors des ouvertures du jardin, une fois par mois.

Entrée libre

Visite libre des Jardins d’Ellysse. Présentation et vente de plantes adaptées aux évolutions climatiques dans les jardins d’Ile de France. Les jardins d’Ellysse 11 avenue du général de Gaulle 95460 Ezanville, France Ézanville Val-d’Oise

2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T19:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T19:00:00

