du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Les Jardins de Treuscoat Visite libre ou accompagnée tout le weekend, durée 2h30 / vendredi 3 juin, à 15h : la vie des plantes, la photosynthèse ; samedi 4 juin, à 15h : les plantes acidophiles, leurs besoins et la gestion de l’eau / Tarifs adulte, 6€ – moins de 12 ans, gratuit.

Dans un cadre naturel dominant la vallée de l’Isole, une promenade botanique aux multiples facettes. Plantes acidophiles, rocailles, arbustes rares en culture sauront captiver tous vos sens. Les Jardins de Treuscoat 29390 Scaër Scaër Finistère

