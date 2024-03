Visite découverte des Jardins de Nathandine Les jardins de Nathandine Châtenay, samedi 1 juin 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Visite libre pour découvrir les Jardins de Nathandine.

Les jardins de Nathandine 723, montée du Mont Joyeux 38980 Chatenay, Auvergne-Rhône-Alpes Châtenay 38980 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Notre jardin accueille un écosystème zone humide, avec la flore et la faune d’origine. Il propose des espaces variés, avec des plantes aromatiques et médicinales. Animations pour tous et axées sur la connaissance des plantes, la basse-cour et dégustations. Parking proche du jardin

©SBarral-Baron