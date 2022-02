Visite découverte des Jardins de Mac-Mahon Les Jardins de Mac Mahon Mernel Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Les Jardins de Mac Mahon

Pour l’édition 2022, les Jardins de Mac-Mahon vous proposent les animations suivantes : Troc-plantes, animations musicales, visite commentée du jardin, artisanat, aire de jeux pour enfant.

Entrée libre

Autour d’une longère, jardins clos avec une collection de roses anglaises et de vivaces, grand verger avec des haies champêtres, charmilles et érables. Les Jardins de Mac Mahon 35330 Mernel Mernel Ille-et-Vilaine

