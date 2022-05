Visite découverte des jardins de Lémenc Les jardins de Lémenc Chambéry Catégories d’évènement: Chambéry

Savoie

Visite découverte des jardins de Lémenc Les jardins de Lémenc, 4 juin 2022, Chambéry. Visite découverte des jardins de Lémenc

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Les jardins de Lémenc

Visite libre des jardins familiaux, belles allées, verger, prairie, lavoir, arbres et biodiversité en milieu urbain, beaux paysages

Visite libre, venez à pied ou en vélo de préférence (pas d’espaces de stationnement pour les voitures), possibilité de pique-niquer sur place mais chacun repart avec ses déchets (pas de poubelle sur place, merci!).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T09:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T09:00:00 2022-06-05T18:00:00

