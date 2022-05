Visite découverte des jardins de l’écluse le Moule le moule Le Moule Catégories d’évènement: Guadeloupe

Le Moule

Visite découverte des jardins de l’écluse le Moule le moule, 4 juin 2022, Le Moule. Visite découverte des jardins de l’écluse le Moule

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à le moule

Visite guidée de l’exploitation des jardins de l’écluse sur 7 ha en rotation de culture . canne a sucre ,banane ,culture maraîchère et vivrière son atelier de transformation pour la canne son point de vente pour les autres cultures . au jardin de l’ecluse c’est la production autrement en circuit court . decouvrez nos paniers paysans

Entrée libre sur reservation

Visite de l exploitation agricole le moule le moule Le Moule Guadeloupe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T08:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-05T08:00:00 2022-06-05T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Guadeloupe, Le Moule Autres Lieu le moule Adresse le moule Ville Le Moule lieuville le moule Le Moule Departement Guadeloupe

le moule Le Moule Guadeloupe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-moule/

Visite découverte des jardins de l’écluse le Moule le moule 2022-06-04 was last modified: by Visite découverte des jardins de l’écluse le Moule le moule le moule 4 juin 2022 Le Moule Le Moule Le Moule

Le Moule Guadeloupe