Depuis 900 ans, l’Abbaye de Fontenay est un lieu exceptionnel, propice à la spiritualité, à l’évasion, au bien-être et à la quête de notre belle et passionnante histoire…

Hubert et Dominique Aynard (les propriétaires) et le paysagiste Peter Holmes ont travaillé pendant plus de 20 ans à la réfection des jardins de l’abbaye.

Ni tout à fait jardins à la Française, ni tout à fait jardins à l’Anglaise, ils constituent un ensemble unique, fait pour mettre l’abbaye toujours plus en valeur, comme un hommage rendu aux pierres.

Vous pourrez y admirer entre autres un gazon entretenu avec amour et méticulosité et une merveilleuse collection d’arbustes et de buis.

Des visites guidées des jardins par les jardiniers du site vous seront proposées toutes les heures : 10h-11h-12h-13h45 -14h45-16h-17h.

9€, -de 12 ans : 7€, visite guidée jardin ou Abbaye : +3€, -de 12 ans +1€. Gratuit pour les moins de 6 ans. Billets à retirer sur place en arrivant.

Découvrez un lieu incontournable pour toute la famille !

Abbaye de Fontenay, 21500 Marmagne, Côte-d'or, Bourgogne-Franche-Comté



