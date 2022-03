Visite découverte des jardins de la Verrerie La Verrerie, 5 juin 2022, Arles.

Visite découverte des jardins de la Verrerie

La Verrerie, le dimanche 5 juin à 09:30

Le dimanche 5 juin, la Verrerie ouvre ses portes aux passionné.e.s, aux curieux.ses, aux promeneurs.uses, petits et grands pour des visites guidées déambulées. Ensemble, découvrons, imaginons et participons à l’esprit d’un lieu riche en biodiversité et en petites et grandes histoires ! > visites de 45 minutes entre 9h30 et 17h30 (de préférence sur réservation) : [https://www.helloasso.com/associations/vers-un-tiers-lieu-en-pays-d-arles/evenements/rendez-vous-aux-jardins-dimanche-5-juin](https://www.helloasso.com/associations/vers-un-tiers-lieu-en-pays-d-arles/evenements/rendez-vous-aux-jardins-dimanche-5-juin) > réservé aux adhérents du tiers-lieu sur inscription. Pour adhérer : [[https://bit.ly/3Ge0hIz](https://bit.ly/3Ge0hIz)](https://bit.ly/3Ge0hIz) > visite : 2€ / adhérent.e > pensez à prendre un billet par participant et à vous présenter à l’accueil 10 min avant le début de l’atelier. En cas de retard ou de non-présentation, votre place pourra être réattribuée (compte tenu du nombre limité de places). Merci de votre compréhension !

Entrée à 2€ + Adhésion à l’association (adhésion libre à p. de 1€)

Venez découvrir le patrimoine de la Verrerie !

La Verrerie Chemin de la Verrerie, 13200 Arles Arles Trinquetaille Bouches-du-Rhône



