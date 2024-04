Visite découverte des Jardins d’Art d’Omont Jardins d’Art d’Omont Omont, vendredi 31 mai 2024.

Visite découverte des Jardins d’Art d’Omont Cinq hectares de jardins d’Art sont à visiter librement. 31 mai – 2 juin Jardins d’Art d’Omont Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T10:00:00+02:00 – 2024-05-31T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Cinq hectares de jardins d’Art sont à visiter librement.

Le village comporte trois jardins aménagés avec des oeuvres d’Art étranges et qui évoluent au gré du temps.

Venez vous déconnecter entre nature et monde onirique.

Jardins d’Art d’Omont 3, rue de Sauville 08430 Omont Omont 08430 Ardennes Grand Est 0769717499 http://monjardin.nl https://www.instagram.com/monjardin_omont/;https://www.facebook.com/profile.php?id=61553612340192 [{« type »: « email », « value »: « monjardinomont@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0769717499 »}] En 2010, une artiste hollandaise, Sam Peeters, s’installe avec son mari Hans, dans le village d’Omont. Le couple va créer trois jardins extraordinaires dans lesquels vous pourrez librement vous promener, entourés des œuvres d’art érigées par l’artiste…

Un voyage dans le temps et dans l’introspection, des œuvres faites à partir de matériaux abandonnés qui reprennent vie, une balade au grand air entre fruitiers et étangs… Vous pourrez vous garer dans le village ou au cimetière d’Omont.

Deux jardins sont accessibles à pied depuis la route principale.

Pour parvenir au plus grand des jardin avec ses étangs vous devrez marcher 20 minutes. Alors prenez vos baskets!

©Mélody Convers