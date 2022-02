Visite, découverte des Jardins d’Albertas Les jardins d’Albertas Bouc-Bel-Air Catégories d’évènement: Bouc-Bel-Air

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Les jardins d’Albertas Tarif normal: 5€, tarif réduit 4€ (Groupes de plus de 20 personnes, enfants de 7 à 18 ans, étudiants, adultes handicapés, chômeurs et RSA).

Jardins du XVIIème siècle, classés Monument Historique, dans la même famille depuis leur création. Programme de restauration sur plusieurs années. Dernière campagne en 2021 et 2022. Les jardins d’Albertas 1224 av de la croix d’or 13320 Bouc bel Air Bouc-Bel-Air Bouches-du-Rhône

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

