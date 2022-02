Visite découverte des jardins à thème Le Jardin de la Tournerie, 4 juin 2022, Argentonnay.

Visite découverte des jardins à thème

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Le Jardin de la Tournerie

Accompagné de mon mari et de mes enfants, j’aurai le plaisir de vous recevoir et de vous expliquer l’histoire du lieu. Je vous présenterai mes méthodes de culture, le choix des végétaux et leur mise en place ainsi que ma réflexion quant aux changements climatiques. Cette visite, accessible aux personnes à mobilité réduite, est aussi un moment de partage et d’échange.

Entrée libre / gratuit

Lors de la visite, vous découvrirez les différents jardins à thème ainsi que le potager et les animaux.

Le Jardin de la Tournerie 3 Les Tonneries – Le Breuil sous Argenton – 79150 ARGENTONNAY Argentonnay Le Breuil-sous-Argenton Deux-Sèvres



