Visite découverte des extérieurs du MANOIR DE PONT DE METZ, Quatre siècles d’histoire ! Manoir du Pont de Metz Pont-de-Metz, samedi 1 juin 2024.

Visite découverte des extérieurs du MANOIR DE PONT DE METZ, Quatre siècles d’histoire ! Ancien fief, ayant appartenu du XVII° à la moitié du XIX° à la famille LESIEURRE DE CROISSY dont le premier du nom connu fut Alexandre LE SIEURRE, né en 1580, Procureur du Roy, bailli du Pont de Metz… 1 et 2 juin Manoir du Pont de Metz Visite uniquement guidée. Ouverture des portes à 10h,à 14h,à 16h – Départs des visites : le matin10h30 – l’après-midi à14h30 et 16h30. Durée de la visite 1h30. Prix d’entrée 5€/personne – Gratuité pour enfant accompagné de – de 10ans sauf groupe scolaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:30:00+02:00 – 2024-06-01T16:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T16:30:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Ancien fief, ayant appartenu du XVII° à la moitié du XIX° à la famille LESIEURRE DE CROISSY dont le premier du nom connu fut Alexandre LE SIEURRE, né en 1580, Procureur du Roy, bailli du Pont de Metz, le Manoir de Pont de Metz avec son pigeonnier féodal à échelle tournant et sa serre adossée du XIXème siècle est un domaine respectueux de la biodiversité. Son parc d’agrément avec son jardin d’une surface de 4ha comprend de nombreuses espèces d’arbres endémiques centenaires et rares (hêtres pourpres, Frênes, alignements d’ormes champêtres majestueux et de tilleuls …) et arbustes, un plan d’eau, un espace avec roseraie jardinée et un espace naturel champêtre dont une partie boisée le tout accueillant une faune diverse sauvage.

Accès: présence de parkings publics à proximité

Manoir du Pont de Metz 23 RUE DE L’EAU,80480 PONT DE METZ Pont-de-Metz 80480 Somme Hauts-de-France 0322330518 http://manoir-pontdemetz.com Ancien fief, ayant appartenu du XVII° à la moitié du XIX° à la famille LESIEURRE DE CROISSY dont le premier du nom connu fut Alexandre Le SIEURRE, né en 1580, Procureur et Adjoint royal, bailli du Pont de Metz, le Manoir de Pont de Metz avec son pigeonnier féodal à échelle tournant et sa serre adossée du XIXème siècle est un domaine respectueux de la biodiversité.

Son Parc et jardin dit à l’anglaise d’une surface de 4ha comprend de nombreuses espèces d’arbres endémiques centenaires et rares (ormes champêtres majestueux) et arbustes, un plan d’eau, un espace avec roseraie jardinée et un espace naturel champêtre dont une partie boisée le tout accueillant une faune diverse sauvage. présence de parkings publics à proximité

gilbertmathieu@manoir-pontdemetz.fr