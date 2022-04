Visite découverte des coulisses d’un montage d’exposition Musée des cultures taurines Nîmes Catégories d’évènement: Gard

Cette année le musée se place sous le signe de la “FÊTE !”, fête pour les 70 ans de la Feria de Nîmes, pour les 20 ans du Musée, pour la Feria de Pentecôte et pour l’été qui s’annonce! L’exposition ouvrira ses portes le 1er juin prochain, en attendant nous vous invitons à découvrir les coulisses de son montage. Du choix de la thématique à l’accrochage en passant par la sélection d’œuvres et l’organisation des salles la Conservatrice en chef du musée vous fera découvrir l’envers du décor.

Nombre de places limité, réservation conseillée (04 30 06 77 09)

