Archives municipales de Montbéliard - Châtel devant Doubs, Montbéliard Visite découverte des Archives municipales de Montbéliard

Montbéliard

Visite découverte des Archives municipales de Montbéliard

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Archives municipales de Montbéliard – Châtel devant

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Archives municipales de Montbéliard – Châtel devant

Des parchemins aux enregistrements sonores en passant par les registres paroissiaux ou les plans anciens, vous découvrirez au fil des documents l’histoire de la ville et celle des hommes et des femmes qui y ont vécu ou ont contribué à son histoire.

Entrée libre sur inscription, les visites des magasins de conservation auront lieu à 14h et à 16, prévoir 1 heure. Groupe de 8 personnes maximum

Les Archives municipales de Montbéliard vous ouvrent leurs portes. Venez découvrir les magasins de conservation et une sélection de documents. Archives municipales de Montbéliard – Châtel devant 8 Rue du Château, 25200 Montbéliard Montbéliard Centre Ville Doubs

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

Archives municipales de Montbéliard - Châtel devant
8 Rue du Château, 25200 Montbéliard
Montbéliard
Doubs