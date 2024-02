Visite-découverte des Archives Départementales de l’Yonne Archives departementales de l’Yonne Auxerre, jeudi 21 mars 2024.

Vous ne savez pas comment rechercher et où trouver les documents. Cet atelier vous permettra de découvrir et de démarrer votre enquête. Visite des magasins de conservation et atelier de recherche d’origine de propriétés. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-21

fin : 2024-03-21

Archives departementales de l’Yonne 37 rue Saint-Germain

Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté terrespierres@aol.com

