VISITE DÉCOUVERTE DE VOUVRAY Montval-sur-Loir, 27 juillet 2022, Montval-sur-Loir.

Montval-sur-Loir Sarthe

2022-07-27 – 2022-07-27

18h30 Visite découverte

Avec le Pays d’art et d’histoire RDV : devant l’église.

Venez découvrir l’église Saint-Martin, fondée au XIe siècle, qui renferme un hautrelief en terre cuite du XVIIe siècle avec saint Hubert en costume de chasse. La visite se poursuivra dans le village calé le long du coteau, avec ses caves à vin et le lavoir du Pissot.

Tarif plein : 5 €. Tarif réduit : 3 € (- de 15 ans et demandeurs d’emploi). Gratuit : – de 5 ans.

Durée : 1h. Réservation obligatoire 02.43.38.16.83 ou en ligne.

La soirée continue avec « Queen-a-Man » de Ô Captain Mon Capitaine à 20h30 (gratuit).

https://pays-valleeduloir.fr/

