Vonnas

Visite découverte de Vonnas Vonnas, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Vonnas. Visite découverte de Vonnas 2021-07-08 10:00:00 10:00:00 – 2021-07-08 Bureau d’Information touristique 60 rue Claude Morel

Vonnas Ain Vonnas EUR En été, l’office de tourisme propose chaque semaine une visite commentée de Vonnas. Découvrez le village et les bâtiments témoignant de son passé au cours d’une balade d’environ 1h. contact@veyle-tourisme.fr +33 3 85 23 92 20 http://www.veyle-tourisme.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-17 par Office de tourisme de Vonnas – Pont-de-Veyle

Lieu Vonnas Adresse Bureau d'Information touristique 60 rue Claude Morel Ville Vonnas