Visite-découverte de SauveTerre, musée de Préhistoire Musée de Préhistoire, 19 septembre 2021, Sauveterre-la-Lémance.

Visite-découverte de SauveTerre, musée de Préhistoire

Musée de Préhistoire, le dimanche 19 septembre à 14:00

### Visite libre et en autonomie du musée dont la découverte de l’exposition “Le Biface, emblème et pierre de mémoire”. Partez à la découverte de SauveTerre Musée de Préhistoire à travers ses collections locales et la mise en évidence particulièrement de deux sites de référence de la commune dont le site du Martinet, site éponyme de la culture du Sauveterrien (-9 500 à -7 000 ans). La pointe de Sauveterre, pointe microlithique de quelques centimètres seulement, vous fascinera comme elle fascine les préhistoriens du monde entier, dont le très célèbre Laurent Coulonges à son époque, son inventeur en 1923. Profitez de la visite pour découvrir l’exposition temporaire consacrée au biface, emblème et pierre de mémoire de la Préhistoire. Une exposition unique qui dévoile des pièces exceptionnelles prêtées à cette occasion. En partenariat avec le Musée national de Préhistoire.

Gratuit. En raison des mesures de protection contre le COVID-19, pass sanitaire exigé pour les 18 ans et plus et gestes barrières de rigueur. Sous réserve de la situation sanitaire.

Musée de Préhistoire Le Bourg, 47500 Sauveterre-la-Lémance Sauveterre-la-Lémance Lot-et-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:00:00