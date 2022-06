VISITE DÉCOUVERTE DE SAINT GERMAIN D’ARCÉ Saint-Germain-d’Arcé, 30 juillet 2022, Saint-Germain-d'Arcé.

VISITE DÉCOUVERTE DE SAINT GERMAIN D’ARCÉ

Saint-Germain-d’Arcé Sarthe

2022-07-30 – 2022-07-30

Saint-Germain-d’Arcé

Sarthe

Saint-Germain-d’Arcé

0 EUR 18h30 Visite découverte

Avec le Pays d’art et d’histoire RDV : devant l’église.

En compagnie d’un guide-conférencier, venez découvrir ce village qui s’est développé principalement aux XVIe et XIXe siècles autour de son église.

Tarif plein : 5 €. Tarif réduit : 3 € (- de 15 ans et demandeurs d’emploi). Gratuit : – de 5 ans.

Durée : 1h. Réservation obligatoire 02.43.38.16.83 ou en ligne.

La soirée continue avec FestiLoir (gratuit).

