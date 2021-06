VISITE DÉCOUVERTE DE SAINT-CALAIS SUR LE THÈME LE BOIS DANS L’ARCHITECTURE DU BOURG Saint-Calais, 26 juin 2021-26 juin 2021, Saint-Calais.

Saint-Calais 72120 Saint-Calais

Par Camille Dewancker, chargée de mission Inventaire du Patrimoine.

Visite incluse dans un programme à la journée proposé par l’office de tourisme des vallées de la Braye et de l’Anille comprenant également visite de la scierie de la Couarde à La Chapelle-Huon et visite de l’exploitation forestière en forêt de Vibraye. Détails et inscriptions obligatoires auprès de l’office de tourisme.

contact@tourismevba.fr

