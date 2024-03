Visite découverte de l’exposition « Henry Cros (1840-1907), Sculpteur et dessinateur » Musée des Arts décoratifs Paris, mercredi 13 mars 2024.

Visite découverte de l’exposition « Henry Cros (1840-1907), Sculpteur et dessinateur » La visite rend hommage à cette figure singulière de la scène artistique de la fin du XIXe siècle en révélant son parcours et ses innovations techniques autour de la matière et de la couleur. Mercredi 13 mars, 14h15 Musée des Arts décoratifs Séance réservée aux enseignants sur présentation du Pass Éducation en cours de validité ou justificatif pour les autres responsables de groupe.

Début : 2024-03-13T14:15:00+01:00 – 2024-03-13T15:45:00+01:00

Réservées aux enseignants, animateurs, éducateurs et relais culturels du champ social et médico-social, les Rencontres sur invitation offrent la possibilité de découvrir les expositions temporaires ou de redécouvrir les collections permanentes. Une conférencière vous propose des axes de lecture et d’appropriation au cours d’une visite guidée d’1h30.

Musée des Arts décoratifs 107 Rue de Rivoli, 75001 Paris Paris 75001 Quartier Saint-Germain-l'Auxerrois Île-de-France