Visite découverte de l’exposition « Distance ardente » Musée Régional d’Art Contemporain Occitanie/Pyrénées-Méditerranée, 27 juin 2021-27 juin 2021, Sérignan.

Visite découverte de l’exposition « Distance ardente »

du dimanche 27 juin au mardi 31 août à Musée Régional d’Art Contemporain Occitanie/Pyrénées-Méditerranée

Participez à une visite en compagnie d’une médiatrice et découvrez l’exposition temporaire « Distance ardente », conçue dans le cadre de la Saison Africa 2020 (reportée en 2021 pour cause de crise sanitaire). Cette exposition collective qui rassemble plus de 10 artistes est centrée sur la question du dialogue des mémoires, des identités et des cultures et appelle ainsi « à mesurer le distance » qui sépare la France et les populations du continent africain.

Compris dans le droit d’entrée – Gratuit le premier dimanche du mois

Participez à une visite en compagnie d’une médiatrice et découvrez l’exposition temporaire « Distance ardente »

Musée Régional d’Art Contemporain Occitanie/Pyrénées-Méditerranée 146 Avenue de la Plage, 34410 Sérignan Sérignan Hérault



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-27T15:00:00 2021-06-27T16:30:00;2021-07-01T15:00:00 2021-07-01T16:30:00;2021-07-02T15:00:00 2021-07-02T16:30:00;2021-07-03T15:00:00 2021-07-03T16:30:00;2021-07-04T15:00:00 2021-07-04T16:30:00;2021-07-06T15:00:00 2021-07-06T16:30:00;2021-07-07T15:00:00 2021-07-07T16:30:00;2021-07-08T15:00:00 2021-07-08T16:30:00;2021-07-09T15:00:00 2021-07-09T16:30:00;2021-07-10T15:00:00 2021-07-10T16:30:00;2021-07-11T15:00:00 2021-07-11T16:30:00;2021-07-13T15:00:00 2021-07-13T16:30:00;2021-07-14T15:00:00 2021-07-14T16:30:00;2021-07-15T15:00:00 2021-07-15T16:30:00;2021-07-16T15:00:00 2021-07-16T16:30:00;2021-07-17T15:00:00 2021-07-17T16:30:00;2021-07-18T15:00:00 2021-07-18T16:30:00;2021-07-20T15:00:00 2021-07-20T16:30:00;2021-07-21T15:00:00 2021-07-21T16:30:00;2021-07-22T15:00:00 2021-07-22T16:30:00;2021-07-23T15:00:00 2021-07-23T16:30:00;2021-07-24T15:00:00 2021-07-24T16:30:00;2021-07-25T15:00:00 2021-07-25T16:30:00;2021-07-27T15:00:00 2021-07-27T16:30:00;2021-07-28T15:00:00 2021-07-28T16:30:00;2021-07-29T15:00:00 2021-07-29T16:30:00;2021-07-30T15:00:00 2021-07-30T16:30:00;2021-07-31T15:00:00 2021-07-31T16:30:00;2021-08-01T15:00:00 2021-08-01T16:30:00;2021-08-03T15:00:00 2021-08-03T16:30:00;2021-08-04T15:00:00 2021-08-04T16:30:00;2021-08-05T15:00:00 2021-08-05T16:30:00;2021-08-06T15:00:00 2021-08-06T16:30:00;2021-08-07T15:00:00 2021-08-07T16:30:00;2021-08-08T15:00:00 2021-08-08T16:30:00;2021-08-10T15:00:00 2021-08-10T16:30:00;2021-08-11T15:00:00 2021-08-11T16:30:00;2021-08-12T15:00:00 2021-08-12T16:30:00;2021-08-13T15:00:00 2021-08-13T16:30:00;2021-08-14T15:00:00 2021-08-14T16:30:00;2021-08-15T15:00:00 2021-08-15T16:30:00;2021-08-17T15:00:00 2021-08-17T16:30:00;2021-08-18T15:00:00 2021-08-18T16:30:00;2021-08-19T15:00:00 2021-08-19T16:30:00;2021-08-20T15:00:00 2021-08-20T16:30:00;2021-08-21T15:00:00 2021-08-21T16:30:00;2021-08-22T15:00:00 2021-08-22T16:30:00;2021-08-24T15:00:00 2021-08-24T16:30:00;2021-08-25T15:00:00 2021-08-25T16:30:00;2021-08-26T15:00:00 2021-08-26T16:30:00;2021-08-27T15:00:00 2021-08-27T16:30:00;2021-08-28T15:00:00 2021-08-28T16:30:00;2021-08-29T15:00:00 2021-08-29T16:30:00;2021-08-31T15:00:00 2021-08-31T16:30:00