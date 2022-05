Visite : découverte de l’élevage bio et les ressources à exploiter Altwiller, 22 juillet 2022, Altwiller.

Visite : découverte de l’élevage bio et les ressources à exploiter Altwiller

2022-07-22 – 2022-07-22

Altwiller Bas-Rhin Altwiller

EUR Une vache heureuse produit le meilleur des laits ! À la ferme du Rebberg, on connait bien ce secret et la vache, véritable coéquipière, est chouchoutée à souhait ! En résulte le précieux produit qui est depuis peu, transformé en un délicieux yaourt brassé bio dénommé “P’tit Max”. Cette visite vous permettra d’appréhender cette manière de produire basée sur le bien-être animal, humain et sur le respect environnemental et découvrir le parcours de la famille Bauer qui a développé pas à pas un projet plein de sens et fort de valeurs.

Tarif: Adultes : 5.00 euros / De 12 à 17 ans : 3.00 euros

Sur inscription au 03 88 00 40 39.

+33 3 88 00 40 39

Altwiller

