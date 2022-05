Visite découverte de l’arboretum “Les Feuilles Fleuries” Arboretum les Feuilles Fleuries Saint-Eloi Catégories d’évènement: Nièvre

Saint-Eloi

Visite découverte de l’arboretum “Les Feuilles Fleuries” Arboretum les Feuilles Fleuries, 4 juin 2022, Saint-Eloi. Visite découverte de l’arboretum “Les Feuilles Fleuries”

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Arboretum les Feuilles Fleuries

Découvrez de très nombreuses variétés d’arbustes à fleurs. L’arboretum rassemble près de 2000 variétés différentes d’arbres et d’arbustes, environ 900 rosiers et de très nombreuses vivaces. Un mélange de formes et couleurs de conifères et feuillus présentent des compositions variées qui ravissent tous les visiteurs. Des étiquettes signalent le nom botanique de la plupart des variétés.

3€ | Gratuit – 18 ans accompagné | Animaux non admis

Début juin : les rosiers particulièrement à l’honneur Arboretum les Feuilles Fleuries Rue de Rémeron 58000 Saint-Eloi Saint-Eloi Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T19:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nièvre, Saint-Eloi Autres Lieu Arboretum les Feuilles Fleuries Adresse Rue de Rémeron 58000 Saint-Eloi Ville Saint-Eloi lieuville Arboretum les Feuilles Fleuries Saint-Eloi Departement Nièvre

Arboretum les Feuilles Fleuries Saint-Eloi Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-eloi/

Visite découverte de l’arboretum “Les Feuilles Fleuries” Arboretum les Feuilles Fleuries 2022-06-04 was last modified: by Visite découverte de l’arboretum “Les Feuilles Fleuries” Arboretum les Feuilles Fleuries Arboretum les Feuilles Fleuries 4 juin 2022 Arboretum Les Feuilles Fleuries Saint-Éloi Saint-Eloi

Saint-Eloi Nièvre