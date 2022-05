Visite découverte de l’Arborétum L’Arboleon, 4 juin 2022, Flée.

Visite découverte de l’Arborétum

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à L’Arboleon

Découvrez de plus de 230 essences dans un lieu reposant où les oiseaux aiment à se réfugier. Lieu reposant où les oiseaux aiment à se réfugier. Prenez le temps de vous promener et d’observer. L’arboretum de M. Leonard révèle sa passion pour les arbres peu communs. Cyprès chauve, chênes et hêtres variés, tulipier de Virginie et splendides faux de Verzy habitent une petite forêt de 9000 mètres carrés, gérée avec respect et souci de la préservation! Au milieu des herbes qui poussent au pied de certains arbres, cet autodidacte passionnant sait voir le produit d’une graine et donc la sauver ! La sécheresse a fait périr certains sujets mais branches et tronçons de bois doivent donc maintenant servir à enrichir le sol . Certains sujets, très beaux, nécessitent plus de lumière et d’espace et notre forestier sympathique s’efforce de les leur offrir en supprimant ici ou là un pin Douglas arrivé à la fin de son cycle de vie… **À noter** : Parcours fléché avec affichette dénominative au pied de chaque arbre.

Gratuit – 12 ans | 4€

Promenez-vous, observez, sentez !

L’Arboleon Arboretum Hameau de Allerey, 21140 Flée Flée Côte-d’Or



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T12:00:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00