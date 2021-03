Flée L'Arboleon Côte-d'Or, Flée Visite découverte de l’Arborétum L’Arboleon Flée Catégories d’évènement: Côte-d'Or

du samedi 5 juin au dimanche 6 juin à L’Arboleon

Découvrez de plus de 230 essences (descriptif au pied de chaque arbre).

Prenez le temps de vous promener et d’observer.

Le propriétaire sera disponible pour des explications complémentaires.

3€, gratuit – 12 ans

Promenez-vous, observez, sentez ! L’Arboleon Arboretum hameau de Allerey 21140 Flée Flée Côte-d’Or

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-05T10:00:00 2021-06-05T12:00:00;2021-06-05T14:00:00 2021-06-05T18:00:00;2021-06-06T10:00:00 2021-06-06T12:00:00;2021-06-06T14:00:00 2021-06-06T18:00:00

