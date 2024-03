Visite découverte de l’arboretum de la Bergerette Arboretum de la Bergerette Saint-Sardos, dimanche 2 juin 2024.

Visite découverte de l’arboretum de la Bergerette L’arboretum de la Bergerette a l’appellation de « Collection Nationale de Quercus », c’est-à-dire de chênes du monde entier. La collection comprend la première introduction européenne de Quercus balo… Dimanche 2 juin, 14h00, 16h00 Arboretum de la Bergerette Visite gratuite sur inscription en précisant soit la visite de 14h00 soit celle de 16h00 et le nombre de participants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T15:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T16:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:30:00+02:00

L’arboretum de la Bergerette a l’appellation de « Collection Nationale de Quercus », c’est-à-dire de chênes du monde entier. La collection comprend la première introduction européenne de Quercus baloot, récolté dans la vallée de Swat au Pakistan par le propriétaire de l’arboretum.

Au moins 6 espèces de l’arboretum comprennent les arbres champions de France pour ce qui est de leur hauteur.

L’arboretum abrite également une grande variété d’arbres, d’arbustes et de plantes herbacées rares et intéressants.

Deux visites guidées à 14h00 et 16h00 sont proposées pour vous montrer les arbres et plants les plus intéressants de la saison.

Arboretum de la Bergerette 1430, impasse des bergers, 82600 Saint-Sardos Saint-Sardos 82600 Tarn-et-Garonne Occitanie 07 86 23 39 77 http://www.arboretumdelabergerette.com [{« type »: « phone », « value »: « 06 71 52 45 29 »}, {« type »: « email », « value »: « asso.bergerette@gmail.com »}] Arboretum et jardin d’agrément planté depuis les années 1990. il est reconnu par le CCVS « Collection Nationale de Quercus » c’est à dire de chênes du monde entier (environ 200 espèces). Parking privé à 200 m de l’arboretum.

©Assocation pour la conservation de l’arboretum de la Bergerette