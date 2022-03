Visite découverte de l’abbaye de La Sauve-Majeure Abbaye de la Sauve Majeure La Sauve Catégories d’évènement: Gironde

La Sauve

Visite découverte de l’abbaye de La Sauve-Majeure Abbaye de la Sauve Majeure, 3 juin 2022, La Sauve. Visite découverte de l’abbaye de La Sauve-Majeure

du vendredi 3 juin au dimanche 5 juin à Abbaye de la Sauve Majeure

Dans un cadre magique à ciel ouvert, découvrez un chef d’oeuvre de l’art roman inscrit au patrimoine mondial de l’Humanité par l’UNESCO. Ouvrez grands vos yeux sur les chapiteaux sculptés et leurs animaux fantastiques.

6€ (gratuit -26 ans)

Un cadre enchanteur Abbaye de la Sauve Majeure 14 rue de l’abbaye 33670 la sauve La Sauve Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T13:15:00;2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T18:00:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T13:15:00;2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T13:15:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Gironde, La Sauve Autres Lieu Abbaye de la Sauve Majeure Adresse 14 rue de l'abbaye 33670 la sauve Ville La Sauve lieuville Abbaye de la Sauve Majeure La Sauve Departement Gironde

Abbaye de la Sauve Majeure La Sauve Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-sauve/

Visite découverte de l’abbaye de La Sauve-Majeure Abbaye de la Sauve Majeure 2022-06-03 was last modified: by Visite découverte de l’abbaye de La Sauve-Majeure Abbaye de la Sauve Majeure Abbaye de la Sauve Majeure 3 juin 2022 Abbaye de La Sauve-Majeure La Sauve La Sauve

La Sauve Gironde