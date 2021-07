Chevilly-Larue Place de la Libération Chevilly-Larue, Val-de-Marne Visite-découverte de la ville: Quartier Bretagne, La Guinet et Centre-Ville Place de la Libération Chevilly-Larue Catégories d’évènement: Chevilly-Larue

Val-de-Marne

Visite-découverte de la ville: Quartier Bretagne, La Guinet et Centre-Ville Place de la Libération, le samedi 18 septembre à 18:30

Place de la Libération, le samedi 18 septembre à 18:30

Venez flâner dans les rues du quartier Bretagne, à la découverte des lotissements des années 1920-1930, du quartier La Guinet et du vieux Chevilly. Ce circuit s’achèvera place de l’Église, où vous attendra un pot convivial et un concert de jazz.

Pour la balade-découverte: sur inscription, dans la limite de 15 personnes, au 01 45 60 19 90 / Pour le concert: ouvert à tous, dans la limite des places disponibles.

