du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Parc de la villa La Sapinière – Centre Jean Foa LADAPT 74 Entrée libre – Port du masque obligatoire pour la visite à l’intérieure de la villa

Pour une découverte en solo, en famille ou entre amis… Visite libre ou commentée de la villa La sapinière et son parc, protégés au titre des monuments historiques, au bord du lac Léman. Parc de la villa La Sapinière – Centre Jean Foa LADAPT 74 20, avenue Anna de Noailles, 74500 Evian-les-Bains, Haute-Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Évian-les-Bains Haute-Savoie

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T18:00:00;2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T18:00:00

