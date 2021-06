Toul Musée d'Art et d'Histoire Meurthe-et-Moselle, Toul Visite découverte de la salle des malades Musée d’Art et d’Histoire Toul Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Visite découverte de la salle des malades

Musée d’Art et d’Histoire, le samedi 3 juillet à 18:00

Profitez de la Nuit des musées pour découvrir le fonctionnement d’un hôpital au Moyen-Âge gratuitement en nocturne !

Entrée libre

Comment fonctionnait un hôpital au Moyen Age Musée d’Art et d’Histoire 25, rue Gouvion St Cyr 54200 TOUL Toul Meurthe-et-Moselle

2021-07-03T18:00:00 2021-07-03T22:00:00

Musée d'Art et d'Histoire Adresse 25, rue Gouvion St Cyr 54200 TOUL Ville Toul