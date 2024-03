Visite découverte de la roseraie du lion d’or de Torcieu (Ain) Roseraie du lion d’or Torcieu, vendredi 31 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-31T11:00:00+02:00 – 2024-05-31T19:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T12:00:00+02:00 – 2024-06-02T19:30:00+02:00

Visite guidée de 45 minutes pour présenter la collection de roses et le jardin en permaculture. Visite orientée sur la thématique 2024 des cinq sens et la découverte de la faune présente tels que les papillons, les oiseaux et les insectes…

Roseraie du lion d’or 01230 Torcieu Torcieu 01230 Ain Auvergne-Rhône-Alpes 06 09 01 94 68 http://roseraieliondor.fr jardin écologique et roseraie de fleurs anciennes créés en 2010.

Lieu non raccordé à l’eau et à l’électricité, permaculture et auto-construction. accès par département et train à 4,5 km un train toutes les 20 minutes de lyon accès 10 minutes de marche à pied après s’être garé

