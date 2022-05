Visite découverte de la promenade de Blossac à Lusignan Promenade de Blossac, 5 juin 2022, Lusignan.

Aménagée en jardin à la française au XVIIIe siècle, cette promenade s’étend sur un éperon rocheux dominant la Vonne, à l’emplacement du château médiéval démantelé et de la forêt communale, ancien domaine de chasse des seigneurs de Lusignan. Ce site patrimonial est toujours aujourd’hui un jardin public prisé des promeneurs. La visite sera suivie d’une découverte de l’exposition permanente Les Lusignan et Mélusine. En partenariat et avec l’aimable accueil de l’association Les Lusignan et Mélusine.

Places limitées – Inscription obligatoire au Palais tous les jours de 11h à 13h et de 14h à 18h

Découverte du grand parc public et historique de Lusignan

Promenade de Blossac Place du Bail, 86600 Lusignan



2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T16:30:00