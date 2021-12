Visite découverte de la Ferme Goût Nature Wittisheim, 13 avril 2022, Wittisheim.

Visite découverte de la Ferme Goût Nature Wittisheim

2022-04-13 – 2022-04-13

Wittisheim Bas-Rhin Wittisheim

0 EUR Visite ludique du verger et des cultures (durée 1h) avec explication de nos méthodes de production en agriculture bio. Retour à la ferme : visite du laboratoire suivie d’une dégustation de sirops de fruits et plantes et ouverture de la boutique. Inscription obligatoire.

Attention : visite pédestre pensez à la poussette pour les enfants

+33 3 88 92 56 98

