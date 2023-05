Visite : Découverte de la Crypte et de l’exposition Crypte archéologique de l’île de la Cité Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Visite : Découverte de la Crypte et de l’exposition Crypte archéologique de l’île de la Cité, 1 avril 2023, Paris. Le samedi 12 août 2023

de 14h30 à 16h00

Le samedi 12 août 2023

de 10h00 à 11h30

Le samedi 24 juin 2023

de 16h00 à 17h30

Le samedi 03 juin 2023

de 16h00 à 17h30

.Public adultes. payant

Prenez part à une visite de la crypte archéologique et de l’exposition. Venez découvrir les

dessous du parvis ! La Crypte

archéologique rouvre ses portes au public avec une exposition hommage retraçant

l’histoire de Notre-Dame au temps de Victor Hugo. Crypte archéologique de l’île de la Cité Place Jean-Paul II 75004 Paris Contact : https://www.billetterie-parismusees.paris.fr/selection/timeslotpass?productId=101953200239>mStepTracking=true

