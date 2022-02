Visite découverte de la cour et du jardin de La Chevallerie et parcours d’énigmes du jardin. Château de La Chevallerie Sainte-Gemme-la-Plaine Catégories d’évènement: Sainte-Gemme-la-Plaine

Vendée

Visite découverte de la cour et du jardin de La Chevallerie et parcours d’énigmes du jardin. Château de La Chevallerie, 4 juin 2022, Sainte-Gemme-la-Plaine. Visite découverte de la cour et du jardin de La Chevallerie et parcours d’énigmes du jardin.

du samedi 4 juin au dimanche 5 juin à Château de La Chevallerie

Ce jeune jardin est entretenu selon le principe de la permaculture depuis sa création il y a 8 ans. Il est l’écrin du Logis de la Chevallerie. Tout au long de votre promenade, des explications vous sont apportés et des énigmes vous sont proposées pour tester vos savoir en matière de jardin. Ces énigmes sont accessibles en partie aux enfants.

Entrée du site : 4 euros par personne, gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans, parcours d’énigmes compris.

Visite découverte de la Cour et du Jardin en permaculture, jardin clos de mur de création récente avec plan régulier, nombreuses fleurs et topiaires. Vue sur le Logis. Parcours d’énigmes pour tous. Château de La Chevallerie rue de la Chevallerie 85400 SAINTE GEMME LA PLAINE Sainte-Gemme-la-Plaine Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-04T14:00:00 2022-06-04T19:30:00;2022-06-05T14:00:00 2022-06-05T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Sainte-Gemme-la-Plaine, Vendée Autres Lieu Château de La Chevallerie Adresse rue de la Chevallerie 85400 SAINTE GEMME LA PLAINE Ville Sainte-Gemme-la-Plaine lieuville Château de La Chevallerie Sainte-Gemme-la-Plaine Departement Vendée

Château de La Chevallerie Sainte-Gemme-la-Plaine Vendée https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-gemme-la-plaine/

Visite découverte de la cour et du jardin de La Chevallerie et parcours d’énigmes du jardin. Château de La Chevallerie 2022-06-04 was last modified: by Visite découverte de la cour et du jardin de La Chevallerie et parcours d’énigmes du jardin. Château de La Chevallerie Château de La Chevallerie 4 juin 2022 Château de La Chevallerie Sainte-Gemme-la-Plaine Sainte-Gemme-la-Plaine

Sainte-Gemme-la-Plaine Vendée